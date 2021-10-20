В Турции арестовали четырёх россиян, обвиняемых в шпионаже

Шесть иностранцев арестовали в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. Под арестом оказались четыре россиянина, один украинец и один гражданин Узбекистана, сообщает Hurriyet.

Издание также назвало фамилии арестованных. Гражданами России являются Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть иностранцев задержали в Стамбуле и Анталье по подозрению в шпионаже. У них при себе были обнаружены российские паспорта и оружие. По мнению силовиков, задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных.