Родные погибшего в ДТП с участием Ефремова мужчины рассказали о покойном

https://static.news.ru/photo/118ca842-aa22-11ea-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Канащук/ТАСС

Родственники Сергея Захарова — водителя фургона, погибшего в результате аварии с участием актёра Михаила Ефремова, — в разговоре с журналистами рассказали о мужчине.

Оказалось, что вся его семья живёт в Рязани. Раньше сам Захаров работал там же, однако финансовый кризис вынудил его искать работу в столице. Сначала он работал охранником, потом собирал стеллажи для магазинов. Однако эта работа в физическом смысле оказалась слишком тяжёлой. В итоге Захаров устроился водителем-курьером, развозил продукты.

В Рязани остались жена, пожилая мама и двое детей погибшего. Все они виделись с мужчиной накануне смертельной аварии, передаёт Telegram-канал Life Shot.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для актёра Михаила Ефремова после допроса. Он в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре столицы. Пострадавший в этой аварии водитель фургона позже скончался в больнице.