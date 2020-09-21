Режиссёр Попогребский о своей травме: «Был ушиб — зашили»

Кинорежиссёр и сценарист Алексей Попогребский заявил, что попал в больницу из-за ушиба.
В беседе с РБК кинодеятель
Был ушиб — зашили, я в тот же день вернулся домой, — сообщил режиссёр.
Ранее о повреждении Попогребского писал NEWS.ru. По данным Telegram-канала «112», травма режиссёра была достаточно серьёзной, врачи предположительно выявили у него сотрясение мозга. Также сообщалось, что Попогребский упал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, о чём якобы он сам рассказал сотрудникам полиции.
Российским зрителям Попогребский известен по фильмам «Коктебель», «Простые вещи» и «Как я провёл этим летом» (картина отмечена премией «Ника» за режиссуру). Он снял эти кинопроекты по собственным сценариям.
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