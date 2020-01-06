https://static.news.ru/photo/5f2320ca-3134-11ea-80c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело в отношении постоянного представителя Свердловской области в госорганах РФ Александра Овчарова может быть открыто только после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Подмосковные полицейские доставили свердловского постпреда в участок для выяснения его возможной причастности к незаконной охоте в понедельник вечером. По словам правоохранителей, сейчас по данному факту проводится проверка.

По её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, — цитирует ТАСС сообщение главка.

Ранее в пресс-службе областного главка МВД рассказали о задержании двоих мужчин в Раменском районе по сигналу лесничего. В сообщении отмечалось, что полицейские нашли и осмотрели машину, на которой передвигались задержанные, но не нашли в ней ни оружия, ни добычи. Однако позже в лесу обнаружили тушку убитой косули. После этого мужчин забрали в полицейский участок. По словам источника агентства в полиции, одним из задержанных оказался Александр Овчаров. Сейчас, как он утверждает, задержанных мужчин отпустили.

Как ранее писал NEWS.ru, ранее пресс-служба представительства Свердловской области заявила, что Овчарова не задерживали полицейские в Раменском районе Подмосковья.