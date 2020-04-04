Рейсовый автобус слетел с дороги под Красноярском

Междугородний автобус, следовавший из Хакасии, перевернулся на федеральной трассе «Енисей» в Красноярском крае.
ДТП произошло в районе Верхней Бирюсы. Водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, в результате пострадали шестеро из 14 находившихся в автобусе человек, все они уже госпитализированы,
Как писал NEWS.ru ранее, авария с участием полицейского автомобиля и такси произошла на Варшавском шоссе в столице 3 апреля. В результате ДТП служебная машина перевернулась на крышу, данных о пострадавших полицейских нет. 21-летний водитель такси доставлен в больницу.
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