Рейсовый автобус слетел с дороги под Красноярском

https://static.news.ru/photo/5f3a5cf0-7616-11ea-adf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Междугородний автобус, следовавший из Хакасии, перевернулся на федеральной трассе «Енисей» в Красноярском крае.

ДТП произошло в районе Верхней Бирюсы. Водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, в результате пострадали шестеро из 14 находившихся в автобусе человек, все они уже госпитализированы, передаёт РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по краю Владимира Юрченко.

Как писал NEWS.ru ранее, авария с участием полицейского автомобиля и такси произошла на Варшавском шоссе в столице 3 апреля. В результате ДТП служебная машина перевернулась на крышу, данных о пострадавших полицейских нет. 21-летний водитель такси доставлен в больницу.