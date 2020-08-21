Ребёнок погиб в результате ДТП в Тюменской области

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Два автомобиля столкнулись на автодороге Тюмень — Омск между деревнями Быково и Новолокти в Ишимском районе. В результате аварии погибла четырёхлетняя девочка.

Четырёхлетняя пассажирка Nissan погибла, врачам не удалось её спасти, девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле, — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, водитель Nissan X-Trail решил обогнать большегруз на мокрой дороге. Для этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Geely. Шесть человек получили травмы различной степени, среди них есть 15-летняя девочка, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, при лобовом столкновении двух автомобилей в Волгоградской области погибли четыре человека и один пострадал. По данным местных силовиков, ДТП произошло около 14:00 по местному времени (13:00 мск) в Михайловском районе. Столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2111. Погибли оба водителя и пассажиры, кроме ребёнка в возрасте примерно 3–4 года, находившегося в «ВАЗе». Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.