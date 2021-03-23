Ребёнок из Уфы выжил после падения с 12 этажа

https://static.news.ru/photo/11447086-8ba9-11eb-b9b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи прооперировали ребёнка, который выпал из окна 12 этажа многоквартирного дома в Уфе, сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Согласно данным ведомства, пострадавшего доставили в городскую больницу.

Врачи диагностировали у ребёнка тяжёлую сочетанную травму. Вчера он был прооперирован, — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время медики оценивают состояние ребёнка как тяжёлое.

Следственные органы и сотрудники правоохранительных органов пока никак не прокомментировали случившееся и не рассказали о причинах падения ребёнка, передаёт РИА Новости.

Видео инцидента опубликовал ряд Telegram-каналов. На кадрах видно, как ночью ребёнок в верхней одежде выпадает из окна в сугроб. После падения он попытался сесть. Некоторые СМИ сообщают, что пострадавшему шесть лет и он упал с высоты 12-го этажа.

Как писал NEWS.ru, 18 марта в гостинице «Савой» в центре Москвы произошёл инцидент: там из окна третьего этажа выпал молодой человек.