Ребёнка ищут под завалами дома в селе под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/1e776ea0-a15e-11eb-840e-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 52.mchs.gov.ru

Спасатели ищут второго ребёнка под завалами дома в селе Маргуша в Нижегородской области. Одну двухмесячную девочку уже достали живой в доме, где произошёл хлопок газа.

У спасённой малышки ушибы рук и туловища, ссадины, а также ушиб грудной клетки. Судьба второго ребёнка на данный момент неизвестна, сообщают «Известия».

Всего из-за хлопка газа и последовавшего за этим частичного обрушения трёхэтажного дома пострадали восемь человек: четверо взрослых и четверо детей. Один мальчик в возрасте 2,5 года получил черепно-мозговую травму, другой ребёнок — травму ноги, ещё один отделался испугом.

Самостоятельно из дома эвакуировался 31 человек. На данный момент пламя продолжает бушевать в доме. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, травмированных в тяжёлом состоянии нет. Четверо взрослых и четверо детей пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области.