https://static.news.ru/photo/8b358e72-ce34-11e9-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Смоленская полиция установит личность мужчины в рясе, который на электросамокате проехал на красный свет. Его ждёт административное наказание.

Запись, где человек в чёрных одеждах на высокой скорости мчится на запрещающий сигнал светофора, распространилась в соцсетях и вызвала волну возмущения среди местных жителей.

Да, действительно, он и водитель автомобиля проехали на красный свет. Их личности будут установлены, после чего в отношении них будет вынесено решение об административном наказании, — сказала РИА Новости представитель УМВД по региону.



Представитель Смоленской митрополии усомнился, что мужчина на видео действительно служит в РПЦ. По его словам, «епархия таких не знает».

Ранее прихожане Скорбященского храма в городе Губаха Пермского края сообщили, что возле церкви установили плату за парковку. Стоимость стоянки за сутки составляет 50 рублей, за месяц — 1000 рублей, за два месяца — 1600 рублей, писал News.ru.