https://static.news.ru/photo/3cf1cb80-1fca-11ea-91c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что расследование причин трагедии, произошедшей при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд, может занять до года. Виновникам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Власти полагают, что гибель людей можно было предотвратить.

Политик рассказала, что малому бизнесу, который пострадал из-за случившегося, помогут средствами объёмом $3,2 млн, сообщает Reuters..

Осталось задать вопросы и ответить на них, — сообщила Ардерн репортёрам.

Probes Into New Zealand Volcano Tragedy to Take Months and Carry Criminal Penalties | World News | US News https://t.co/lkGMyHaVmY via @skinnergj — Dougy's Daily Digest (@skinnergj) December 16, 2019

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии 9 декабря. В результате погибли 16 человек, двое числятся пропавшими без вести. Их тела спасатели ищут в водах у острова. В госпиталях Австралии и Новой Зеландии остаются 26 пострадавших, состояние многих из них врачи оценивают как критическое. Люди получили сильные ожоги, для них из США будут доставлены 1,2 млн см донорской кожи.

По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м, писал NEWS.ru. Врач-реаниматолог Расселл Кларк, видевший пострадавших при извержении, сравнил происходящее на активном вулканическом острове с мини-сериалом «Чернобыль».