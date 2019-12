Политик рассказала, что малому бизнесу, который пострадал из-за случившегося, помогут средствами объёмом $3,2 млн, сообщает Reuters..

Probes Into New Zealand Volcano Tragedy to Take Months and Carry Criminal Penalties | World News | US News https://t.co/lkGMyHaVmY via @skinnergj