Петербуржец рассказал, как на него напал расклейщик интим-объявлений

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В Санкт-Петербурге местный житель сделал замечание расклейщику объявлений с рекламой услуг интимного характера, после чего тот выстрелил ему в лицо. В это время пострадавший гулял вместе с женой и ребёнком по улице. 36-летний Павел рассказал, как на него напал неизвестный, сообщает телеканал «360».

По пути из дома встретили человека, который расклеивал статьи. Сделали ему замечания, чтобы он не делал этого. Он начал агрессивно реагировать, ругаться. Сказал, что если мы не уйдем, то достанет пистолет и будет стрелять, — поделился пострадавший.

Затем расклейщик интим-объявлений достал пистолет. Местный житель заявил, что позвонит полицию. Его оппонент пообещал сделать то же, после чего действительно позвонил в правоохранительные органы.

Он несколько раз уходил, возвращался и на второй раз, когда он подошёл, он выстрелил мне в лицо, — вспомнил 36-летний Павел.

Ранее стало известно, что в Москве охранник магазина выстрелил в ребёнка, катавшегося на самокате. Прокуратура начала проверку. В ведомстве отметили, что охранник выстрелил, предположительно, сигнальной ракетой. Ребёнок получил ушиб руки, его осмотрели медики. Началась проверка инцидента со стороны Черёмушкинской межрайонной прокуратуры и столичного управления Следственного комитета.