Грузовой самолёт Boeing, летевший из Лос-Анджелеса в Японию, удачно приземлился на Алеутских островах. До этого лайнер запрашивал посадку на Камчатке из-за ЧП на борту, но пурга не дала ему это сделать
Как выяснилось, на борту воздушного судна сработала пожарная сигнализация. Экипаж Boeing-747 запросило посадку в Елизово, но из-за нулевой видимости полетел дальше.
В итоге воздушное судно приземлилось в аэропорту Адак.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Boeing 747-46N пытается в пургу совершить аварийную посадку на Камчатке. Лайнер принадлежит грузовой компании Polar Air Cargo. О происшествии сообщил в Telegram-канале Владимир Соловьёв.
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