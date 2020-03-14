https://static.news.ru/photo/6affe1fe-659a-11ea-8dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Грузовой самолёт Boeing, летевший из Лос-Анджелеса в Японию, удачно приземлился на Алеутских островах. До этого лайнер запрашивал посадку на Камчатке из-за ЧП на борту, но пурга не дала ему это сделать

Как выяснилось, на борту воздушного судна сработала пожарная сигнализация. Экипаж Boeing-747 запросило посадку в Елизово, но из-за нулевой видимости полетел дальше. пишет ТАСС.

В итоге воздушное судно приземлилось в аэропорту Адак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Boeing 747-46N пытается в пургу совершить аварийную посадку на Камчатке. Лайнер принадлежит грузовой компании Polar Air Cargo. О происшествии сообщил в Telegram-канале Владимир Соловьёв.