Пятилетний ребёнок погиб в аварии с микроавтобусом в Туве

https://static.news.ru/photo/0127e508-cf4c-11ea-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Кызылского района Тувы 26 июля произошла авария. На автодороге Кызыл-Эрзин перевернулся микроавтобус. В результате ДТП погиб пятилетний ребёнок.

Об этом сообщили представители республиканского МВД.

Отмечается, что в минивэне Toyota на момент аварии находились десять человек. Микроавтобус вела женщина 1984 года рождения.

В автомобиле было трое взрослых и семеро детей. Пострадавшие доставлены в больницу, от полученных ранений ребёнок пяти лет скончался, — передаёт ТАСС сообщение от МВД Тувы.

Как ранее писал NEWS.ru, двое погибли и трое пострадали в результате аварии на 1023-м километре трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области. ДТП произошло в воскресенье в 08:50, водитель автомобиля Peugeot, ехавший со стороны Тольятти, столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком «ГАЗ-3310 Валдай».