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Сообщения с угрозами взрывов поступили в пять столичных школ.

По данным источника в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники полиции и экстренных служб обследуют образовательные учреждения, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в петербургские суды утром, 29 января, поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Идёт эвакуация в Приморском, Сестрорецком и Петродворцовом районных судах.

Накануне неизвестные заявили о минировании всех станций московского метрополитена, а также авиалайнера, следовавшего рейсом Хабаровск—Москва. Самолёт вынужден был пойти на экстренную посадку.