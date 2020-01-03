Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 38.мвд.рф

Пять человек получили ранения и один погиб в столкновении двух легковых автомобилей в Иркутской области. ДТП произошло в Братском районе у посёлка Кузнецовка утром 5 января.

На трассе столкнулись LADA Priora и Toyota Camry. В результате ДТП погиб 21-летний житель Усть-Илимска, пострадали водитель LADA Priora и трое пассажиров иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция просит помощи очевидцев происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пять человек погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Тюменской области. Авария произошла вечером 4 января на 104-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень.

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