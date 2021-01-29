Пьяный житель Когалыма обстрелял здание отдела МВД

https://static.news.ru/photo/55b1753a-631c-11eb-8aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Нетрезвый житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение.

Нападавший был ранен, он госпитализирован.

Инцидент произошёл днём 30 января. Сначала мужчина, передвигаясь на автомобиле Chevrolet Niva, обстрелял окна полицейского участка, затем направился к зданию кредитной организации, после чего и был задержан.

Перед этим, как утверждают в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские предупредили гражданина, что могут стрелять в ответ, а один из правоохранителей выстрелил в воздух. Однако стрелок не отреагировал.

В результате происшествия пострадавших среди других граждан нет, подчеркнули в ведомстве.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В региональном управлении Следственного комитета в его действиях усмотрели посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и возбудили дело по статье 317 УК РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Из-за применения табельного оружия в отношении сотрудника полиции проводится проверка. Предварительно установлено, что это было сделано правомерно.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, был задержан мужчина за стрельбу по бездомным кошкам.