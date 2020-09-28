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Происшествия

Пьяный водитель сбил коляску с годовалым ребёнком на Сахалине

09:22, 29 сентября 2020 40
Фото: Госавтоинспекция Ямала/vk.com

Маленький мальчик госпитализирован после наезда автомобиля, которым управлял находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель Салехарда, сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла 28 сентября в районе жилого дома по улице Зои Космодемьянской.

Водитель автомобиля «Лада», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и допустил выезд на пешеходный тротуар, где совершил наезд на пешехода и малолетнего ребёнка, находившегося в детской коляске, — говорится в сообщении ГИБДД.

За рулём машины находился 23-летний мужчина, который пояснил, что после ссоры с женой выпил полтора литра пива и поехал сдавать авто в ремонт, но не справился с управлением, передаёт «Красный север».

Как писал NEWS.ru ранее, нетрезвых водителей, спровоцировавших ДТП со смертельным исходом, предложили наказывать помимо лишения свободы штрафом в сумме 2–2,5 млн рублей, в случае гибели нескольких человек — до 3,5 млн рублей. Инициатива принадлежит общественным и юридическим организациям России.

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