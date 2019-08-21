https://static.news.ru/photo/1f671aa2-c421-11e9-be69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Житель посёлка Комсомольский в Алтайском крае утопил своего семилетнего внука, которого хотел научил плавать.

По данным следствия, пожилой мужчина привязал к груди мальчика верёвку и сбрасывал его с лодки в озеро. Через некоторое время лодка перевернулась, и ребёнок утонул. Пенсионер признал свою вину и сознался, что в тот момент он находился в алкогольном опьянении, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее жителя Саранска Дмитрия Иванова, который угрожал выбросить с третьего этажа новорождённую дочь, арестовали на два месяца. Мужчину подозревают в покушении на убийство дочери, а также обвиняют в нападении на сотрудника полиции, который залез в квартиру через балкон, чтобы спасти ребёнка, писал News.ru.