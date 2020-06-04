Прокуратура проверит обстоятельства взрыва в Ивантеевке

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В Иваново водитель с признаками алкогольного опьянения сбил на тротуаре мужчину, женщину с грудным ребёнком в коляске и семилетнюю девочку.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления МВД по Ивановской области. ДТП произошло на Кохомском шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 вылетел на тротуар, не справившись с управлением, после чего сбил четырёх...