Прокуратура проверит обстоятельства взрыва в Ивантеевке

Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств взрыва газа в многоквартирном доме в Ивантеевке, где пострадал один человек.
По информации РИА Новости, после взрыва и начавшегося пожара на последнем этаже из дома эвакуировали около 30 жильцов. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 10 квадратных метров.
Проверкой займётся ивантеевская прокуратура.
Предстоит дать правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, — отмечено в сообщении ведомства.
Как писал NEWS.ru, взрыв в Ивантеевке случился вечером 4 июня. Пострадала женщина.
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