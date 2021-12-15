Прокуратура показала условия нахождения детей в саду, откуда выпал ребёнок

Прокуратура Москвы опубликовала фото и видео из детского сада, с третьего этажа которого накануне выпал ребёнок. Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным СК РФ, пятилетний мальчик в частном детсаду на юге Москвы, оказавшись без присмотра, залез на подоконник и выпал из окна. Ребёнок был госпитализирован в городскую больницу, говорится на сайте ведомства.

Установлено, что в указанной квартире предоставлялись платные услуги по дневному уходу за детьми. Фактически дети проживали там на постоянной основе, помимо потерпевшего в квартире находились ещё пять детей, — сообщает СК РФ.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как рассказала одна из сотрудниц детского сада, в нём работают две няни, одна из них в момент инцидента готовила, вторая мыла одного из детей.

О падении ребёнка из окна частного детского сада стало известно накануне. Он упал с высоты третьего этажа из дома на Донбасской улице. Сейчас ребёнок находится в одной из больниц города.

Сообщалось, что инцидент произошёл в квартире, которая сдаётся в аренду предпринимателю, занимающемуся присмотром и уходом за детьми. Если будет доказан факт халатного отношения к безопасности детей, частному детскому саду грозит закрытие, а самому предпринимателю — наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.