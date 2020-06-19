Прокуратура Чечни проверит сообщения об убийстве девушки мужем в Гудермесе

В чеченском сегменте социальных сетей и мессенджере WhatsApp в последние несколько дней распространялись аудиосообщения, в которых говорилось, что 23-летняя жительница Гудермеса Мадина У. погибла после побоев мужа. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс.
Прокуратура Чечни на официальной странице в Instagram
Из публикаций усматривается, что убийство совершено супругом погибшей на почве возникших неприязненных отношений. В ходе рассмотрения сообщения о преступлении будут проверены все обстоятельства смерти девушки и обеспечено принятие законного процессуального решения, — гласит сообщение ведомства.
Как передавал NEWS.ru, мать Мадины У. обвинила её мужа Висхаджи Хамидова в убийстве девушки. По её словам, мужчина избил жену до смерти и закопал тело в ту же ночь, чтобы скрыть преступление. Затем предполагаемый преступник сообщил близким, что женщина оступилась на лестнице и упала. На похоронах якобы присутствовали только ближайшие родственники.
Добавьте наши новости в избранные источники