Прокуратура Чечни проверит сообщения об убийстве девушки мужем в Гудермесе

https://static.news.ru/photo/6c85576c-b242-11ea-94bb-fa163e074e61_660.jpg Шарпудди Абдул-Кадыров Фото: Прокуратура Чеченской Республики/vk.com

В чеченском сегменте социальных сетей и мессенджере WhatsApp в последние несколько дней распространялись аудиосообщения, в которых говорилось, что 23-летняя жительница Гудермеса Мадина У. погибла после побоев мужа. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс.

Прокуратура Чечни на официальной странице в Instagram объявила , что по этим сведениям начата процессуальная проверка, ход и результаты которой взял на личный контроль прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров.

Из публикаций усматривается, что убийство совершено супругом погибшей на почве возникших неприязненных отношений. В ходе рассмотрения сообщения о преступлении будут проверены все обстоятельства смерти девушки и обеспечено принятие законного процессуального решения, — гласит сообщение ведомства.

Как передавал NEWS.ru, мать Мадины У. обвинила её мужа Висхаджи Хамидова в убийстве девушки. По её словам, мужчина избил жену до смерти и закопал тело в ту же ночь, чтобы скрыть преступление. Затем предполагаемый преступник сообщил близким, что женщина оступилась на лестнице и упала. На похоронах якобы присутствовали только ближайшие родственники.