Житель Чечни убил жену из-за телевизора

https://static.news.ru/photo/274ad8c4-b234-11ea-892c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мать погибшей в Чечне Мадины У. обвинила её мужа Висхаджи Хамидова в убийстве своей дочери. По её словам, мужчина избил девушку до смерти.

Он закопал тело в ту же ночь, чтобы скрыть преступление. Затем предполагаемый преступник сообщил близким, что женщина оступилась на лестнице и упала. На похоронах присутствовали только ближайшие родственники, передаёт Mash.

Мать уверяет, что дочь рассказывала ей о побоях в семье. По её версии, девушка получила социальные выплаты на детей и купила на эти деньги телевизор. Муж был зол, что она не посоветовалась с ним, и убил её.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, прокуратура взяла это дело под особый контроль. Силовики планируют эксгумировать тело и провести экспертизу.

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