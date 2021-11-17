«Произвёл два выстрела»: Рашкин признался в охоте на лося

Депутат КПРФ Валерий Рашкин публично признался, что действительно участвовал в незаконной охоте на лося. Помощник первого секретаря Московского горкома партии заявил об этом на своём официальном YouTube-канале.

Рашкин утверждает, что при этом у него было разрешение на отстрел парнокопытных.

На поляне я в бинокль увидел силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком. Я достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и произвел два выстрела. Охота открыта и разрешение на отстрел парнокопытных было, — рассказал коммунист.

Изначально Валерий Рашкин не признавал свою вину. При обнаружении у него в машине разделанной туши лося депутат утверждал, что не застрелил животное, а нашёл его на опушке леса. При этом в КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Валерий Рашкин может получить срок до пяти лет лишения свободы по статье о незаконной охоте с использованием служебного положения. Такие данные содержатся в запросе генпрокурора Игоря Краснова, направленном в Госдуму.