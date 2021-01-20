Профсоюзный лидер не исключил преследования стюардесс за селфи с Навальным

https://static.news.ru/photo/2167d1e6-5b08-11eb-8334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бортпроводницы авиакомпании «Победа» могут подвергнуться внутренним проверкам после публикации в Сети селфи с оппозиционером Алексеем Навальным, даже если руководитель Минтранса Валерий Савельев официально не давал такого распоряжения. Такое предположение к комментарии NEWS.ru высказал президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов.

Вероятность [проведения внутреннего расследования по устному распоряжению министра транспорта] большая. Я знаю Савельева давно, знаю его методы, — предположил Дельдюжов.

Профсоюзный лидер добавил, что нынешний глава Минтранса Валерий Савельев ранее возглавлял «Аэрофлот», якобы дружит с гендиректором его дочерней компании «Победа» Андреем Калмыковым.

Они работали вместе в «Аэрофлоте» и я думаю, «Победа» обязательно проведёт [разбирательства], потому что с Навальным же борются, все хотят прогнуться перед властями, — не исключает Игорь Дельдюжов.

Он полагает, что бортпроводниц могут, например, склонить уволиться по собственному желанию, поскольку иных формальных оснований у руководства нет. Однако, причины могут «придумать» в будущем.

Если бортпроводницы сами не захотят увольняться, то методы будут просты. Полетит проверяющий инструктор, поставит «двойки», замечания. Они будут сдавать зачёты, их не будут принимать, аргументируя, что «вы ничего знаете». И будут грозить, что аннулируют вообще свидетельство бортпроводника, если не уволятся, — полагает Дельдюжов.

Также он напомнил, что ранее из «Аэрофлота» «вынудили уйти» пилота Виталия Алексеева , который «в интернете раскритиковал лётного директора». Кроме того, Дельдюжов привёл в пример члена профсоюза Андрея Литвинова, которого «уже два раза пытались уволить».

Во время прилёта Алексея Навального из Германии в Россию, 17 января с ним сфотографировались бортпроводницы рейса авиакомпании «Победа». Снимок того, как стюардессы делают селфи с оппозиционером, выложила в сети журналистка Елизавета Антонова.

После этого в telegram-канале «Brief Незыгарь» появилось сообщение о том, что «министр транспорта Савельев поручил провести служебное расследование по факту группового селфи бортпроводниц». В Минтрансе назвали эту новость фейком.

Как писал NEWS.ru, ранее «Аэрофлот» начал скрытое сокращение лётного состава, заставляя пилотов увольняться из-за резкого, более чем двукратного уменьшения зарплат. По словам президента Шереметьевского профсоюза лётного состава Игоря Дельдюжова, такая тактика позволяет компании сохранять государственные субсидии, введённые на время пандемии для тех работодателей, которые не увольняют сотрудников. Формально они покидают рабочие места сами.