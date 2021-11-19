Приятель депутата Рашкина раскрыл подробности охоты на лося

Друг депутата Валерия Рашкина Владимир Матросов раскрыл подробности убийства лося на охоте. Он отдыхал вместе с ним в Саратовской области. По его словам, оружие в тот день было только у Рашкина, остальные приехали порыбачить, сообщает «Рен-ТВ».

Приятель депутата удивился факту нахождения лося в этих местах, так, как, считает Матросов, обычно зверей там не бывает. Также он не понял, как депутат мог попасть в животное с 250 метров. По его мнению, Рашкин стал «жертвой стечения обстоятельств».

Рашкин до этого публично признался, что действительно участвовал в незаконной охоте на лося. Помощник первого секретаря Московского горкома партии заявил об этом на своём официальном YouTube-канале. Рашкин утверждает, что при этом у него было разрешение на отстрел парнокопытных.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Валерий Рашкин может получить срок до пяти лет лишения свободы по статье о незаконной охоте с использованием служебного положения. Такие данные содержатся в запросе генпрокурора Игоря Краснова, направленном в Госдуму.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что Валерий Рашкин будет лишён депутатской неприкосновенности. В разговоре с NEWS.ru он назвал происходящее с парламентарием расправой. Политик отметил, что Дума готова «выполнить любое приказание» из администрации президента, «если прикажут, то сделают харакири».