Приехавший из США пациент с коронавирусом скончался в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/c282efc6-7714-11ea-ae9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вернувшийся в марте из Соединённых Штатов Америки 72-летний мужчина с диагностированным коронавирусом 5 апреля скончался в московской больнице в Коммунарке.

Пациент приехал из США 12 марта. Примерно через десять дней его состояние резко ухудшилось. Мужчину госпитализировали в 68-ю городскую больницу Москвы. Там у него взяли анализы на коронавирус. Впоследствии подозрение на COVID-19 подтвердилось.

Гражданина перевезли в Коммунарку, но спасти не смогли. У него имелись сопутствующие заболевания, в том числе пневмония, передаёт МК.RU.

По данным на 5 апреля, в мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, погибли от инфекции — более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве 536 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки. По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в столице зарегистрировано 3893 случая инфицирования.