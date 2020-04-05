Приехавший из США пациент с коронавирусом скончался в Коммунарке

Вернувшийся в марте из Соединённых Штатов Америки 72-летний мужчина с диагностированным коронавирусом 5 апреля скончался в московской больнице в Коммунарке.
Пациент приехал из США 12 марта. Примерно через десять дней его состояние резко ухудшилось. Мужчину госпитализировали в 68-ю городскую больницу Москвы. Там у него взяли анализы на коронавирус. Впоследствии подозрение на COVID-19 подтвердилось.
Гражданина перевезли в Коммунарку, но спасти не смогли. У него имелись сопутствующие заболевания, в том числе пневмония,
По данным на 5 апреля, в мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, погибли от инфекции — более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве 536 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки. По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в столице зарегистрировано 3893 случая инфицирования.
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