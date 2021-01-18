Причиной схода лавины в КЧР мог стать «самосброс» после работ Росгидромета

https://static.news.ru/photo/9df234bc-5997-11eb-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС

Сход лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкессии мог случиться после работы в этом районе противолавинного отряда Росгидромета. Об этом сообщает ряд СМИ.

О причинах пока рассуждать слишком рано, но сегодня днём работал противолавинный отряд Росгидромета. Они обрабатывали этот склон, который вызывал опасения у эксплуатантов горнолыжных трасс. Есть так называемая «полка» над «лягушатником». Очаг был обработан, но он не дал эффективности. И вот через какое-то время, видимо, произошёл самосброс лавины, — говорится в репортаже телеканала «Россия 24».

На месте схода лавины продолжают работать более 50 специалистов, зондирующих местность, оказавшуюся под завалом.

Ранее стало известно, что лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь канатно-кресельной дороги на курорте на Домбае. Предварительной версией случившегося специалисты назвали сейсмическое воздействие от другой лавины, которую искусственно спустили ранее.

Как сообщал NEWS.ru, в экстренных службах КЧР сообщили, что после схода лавины в горах Домбая из-под снежных завалов удалось вытащить женщину. Отмечается, что под снегом могут оставаться ещё 12 человек.