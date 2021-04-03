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Происшествия

При столкновении поездов в Чехии погиб человек

16:53, 04 апреля 2021
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

На территории Чехии произошло столкновение двух грузовых поездов. В результате ЧП погиб один человек. Об этом в воскресенье, 4 апреля, рассказал представитель объединённой службы спасателей и скорой медицинской помощи республики Прокоп Волейник.

Он отметил, что столкновение грузовых поездов произошло на севере страны, а именно — неподалёку от села Светец в районе города Теплице. ЧП привело к смерти одного человека. Ещё один участник событий получил повреждения средней степени тяжести.

Другие подробности ЧП пока неизвестны. Детали и обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Движение железнодорожного транспорта на участке, где случилось несчастье, временно остановлено, пишет ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, количество пострадавших в результате катастрофы в железнодорожном туннеле Тайваня увеличилось до 186 человек. Жертвами трагедии стал 51 человек.

Прежде сообщалось о 146 пострадавших в результате этой трагедии. Власти страны сейчас обсуждают размер компенсации семьям погибших. По предварительным данным, она может составить 5,3 млн тайваньских долларов ($185 тысяч).

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