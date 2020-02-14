Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Пилоты стали жертвами крушения вертолёта вооружённых сил Сирии. Винтокрылая машина рухнула после того, как была сбита боевиками в провинции Алеппо.
В Сети появились видео с места трагедии. Это второй за неделю вертолёт, сбитый террористами в САР. В прошлый раз летательный аппарат рухнул в провинции Идлиб.
Ø¢Ø«Ø§Ø± Ø§ÙÙ
Ø±ÙØÙØ© Ø¨Ø¹Ø¯ Ø³ÙÙØ·ÙØ§ ÙØ§ØØªØ±Ø§ÙÙØ§ Ø¨Ø±ÙÙ ØÙØ¨ Ø§ÙØºØ±Ø¨Ù pic.twitter.com/kAgS3om4yA— Ù
Ø±ÙØ² ØÙØ¨ Ø§ÙØ¥Ø¹ÙØ§Ù
Ù (@AleppoAMC) February 14, 2020
Ø¢Ø«Ø§Ø± Ø§ÙÙ
Ø±ÙØÙØ© Ø¨Ø¹Ø¯ Ø³ÙÙØ·ÙØ§ ÙØ§ØØªØ±Ø§ÙÙØ§ Ø¨Ø±ÙÙ ØÙØ¨ Ø§ÙØºØ±Ø¨Ù pic.twitter.com/kAgS3om4yA
Как писал NEWS.ru, обсудить ситуацию в Сирии планируют министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
Два члена экипажа погибли в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале.
Данных о пострадавших в результате аварии пока нет. Всего на борту воздушного судна находились трое членов экипажа и семеро пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По...
При крушении вертолёта в Сирии погибли два человека