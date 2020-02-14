https://static.news.ru/photo/35161100-4f2c-11ea-b728-fa163e074e61_660.jpg Фото: AleppoAMC/twitter.com

Пилоты стали жертвами крушения вертолёта вооружённых сил Сирии. Винтокрылая машина рухнула после того, как была сбита боевиками в провинции Алеппо.

В Сети появились видео с места трагедии. Это второй за неделю вертолёт, сбитый террористами в САР. В прошлый раз летательный аппарат рухнул в провинции Идлиб.

Как писал NEWS.ru, обсудить ситуацию в Сирии планируют министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.