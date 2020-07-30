Президента НК «Нобель Ойл» Гуревича задержали по делу о мошенничестве

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В Москве задержали председателя совета директоров и президента нефтяного холдинга «Нобель Ойл» Георгия Гуревича. Он подозревается в крупном мошенничестве.

Как сообщает ТАСС, вместе с ним задержали ещё одного фигуранта дела Сергея Шаповалова. Следственный комитет просит их ареста.

Поступили ходатайства следствия об избрании в отношении Гуревича Георгия Семеновича и Шаповалова Сергея Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 августа, — сообщила агентству пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пресненский суд Москвы признал бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова виновным в двух эпизодах мошенничества на 774 млн рублей и назначил ему наказание в виде пятилетнего заключения в колонии общего режима.

Как следует из оглашённого судьёй Александрой Авдотьиной приговора, экс-глава РАО лично разработал преступный план и являлся руководителем преступного сообщества, давал указания соучастникам хищения и распределял между ними похищенные средства.

В ходе процесса Федотов полностью признал свою вину. Фигурантами уголовного дела также являлись мать экс-главы РАО Вера Федотова, его бывшая подчинённая Анжела Агейкина и бывший генеральный директор ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» Светлана Темешева.