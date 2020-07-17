Бывший глава РАО признал вину в мошенничестве на сотни миллионов

https://static.news.ru/photo/6383b852-c836-11ea-87ae-fa163e074e61_660.jpg Сергей Федотов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов полностью признал себя виновным в мошенничестве на сумму свыше 762 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости. Федотов признал вину, раскаялся и попросил судью Пресненского суда Москвы рассмотреть дело в особом порядке, хоть это и лишит обвиняемого возможности оспорить приговор по фактическим обстоятельствам дела.

Фигурантами уголовного дела также являются мать экс-главы РАО Вера Федотова, его бывшая подчинённая Анжела Агейкина и бывший генеральный директор ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» Светлана Темешева. Все они находятся под подпиской о невыезде, в отличие от Федотова, который заключён под стражу. Все признали свою вину.

Согласно обвинительному заключению, бывший глава РАО в 2011 году создал и возглавил преступную группу. Её участники подыскивали музыкальных исполнителей, который за вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Затем в РАО поступали ложные сообщения от мониторинговой конторы о воспроизведении этих произведений на радио, ТВ и в публичных местах. За это брались авторские отчисления, которые переводились на подконтрольных лиц и таким образом похищались.

В 2017 году Федотова уже осудили на полтора года лишения свободы за крупное мошенничество. МВД и ФСБ выявили схему незаконного отчуждения имущества РАО, ущерб составил 297 млн рублей. В декабре 2017 года Рязанский областной суд принял решение освободить Федотова по УДО. Общество взыскало со своего бывшего главы 242 млн рублей.

Особый порядок рассмотрения текущего дела означает, что суд не будет опрашивать свидетелей и исследовать улики. Обвиняемые не смогут получить максимальное наказание, предусмотренное по их статье.

Ранее NEWS.ru сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.