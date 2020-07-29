Бывшего главу РАО приговорили к пяти годам колонии

https://static.news.ru/photo/c2026188-d1bb-11ea-817b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы признал бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова виновным в двух эпизодах мошенничества на 774 млн рублей и назначил ему наказание в виде пятилетнего заключения в колонии общего режима.

Об этом сообщает ТАСС. Срок Федотову назначен по совокупности преступлений путём частичного сложения. Как следует из оглашённого судьёй Александрой Авдотьиной приговора, экс-глава РАО лично разработал преступный план и являлся руководителем преступного сообщества, давал указания соучастникам хищения и распределял между ними похищенные средства.

В ходе процесса Федотов полностью признал свою вину. Фигурантами уголовного дела также являлись мать экс-главы РАО Вера Федотова, его бывшая подчинённая Анжела Агейкина и бывший генеральный директор ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» Светлана Темешева.

Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил преступную группу, участники которой подыскивали музыкальных исполнителей, которые за вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Затем в РАО поступали ложные сообщения от мониторинговой организации о воспроизведении этих записей на радио, ТВ и в публичных местах. За это брались авторские отчисления, которые переводились на подконтрольных лиц и таким образом похищались.

Ранее NEWS.ru сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении начальника одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.