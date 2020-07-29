Бывшего главу РАО приговорили к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы признал бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова виновным в двух эпизодах мошенничества на 774 млн рублей и назначил ему наказание в виде пятилетнего заключения в колонии общего режима.
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В ходе процесса Федотов полностью признал свою вину. Фигурантами уголовного дела также являлись мать экс-главы РАО Вера Федотова, его бывшая подчинённая Анжела Агейкина и бывший генеральный директор ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» Светлана Темешева.
Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил преступную группу, участники которой подыскивали музыкальных исполнителей, которые за вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Затем в РАО поступали ложные сообщения от мониторинговой организации о воспроизведении этих записей на радио, ТВ и в публичных местах. За это брались авторские отчисления, которые переводились на подконтрольных лиц и таким образом похищались.
Ранее NEWS.ru сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении начальника одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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