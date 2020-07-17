Дело возбудили против начальника антинаркотического управления Москвы

https://static.news.ru/photo/396fd204-c81c-11ea-9ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В отношении начальника одного из отделов правления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Расследуется уголовное дело в отношении начальника 6-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления <...> «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», — цитирует её РИА Новости.

Речь идёт, предположительно, о подполковнике Сергее Дмитриеве. По данным следствия, он получил 1,5 миллиона рублей за передачу секретной информации.

Офицера поймали с поличным 15 июля прямо напротив здания управления на улице Айвазовского. Родственник одного из возможных подозреваемых по уголовному делу захотел посмотреть на материалы следствия в обмен на деньги. Он договорился встретиться с Дмитриевым и параллельно сообщил об этом в ФСБ.

Вечером 15 июля доверенный человек звонившего бизнесмена с обещанной суммой приехал к супермаркету, расположенному рядом с управлением. Дмитриева задержали в момент передачи денег. Обвиняемый свою вину признал и в содеянном раскаялся, он отправлен под домашний арест.

37-летний Сергей Дмитриев начинал карьеру в Академии экономической безопасности МВД. В конце 2019 года он был назначен на должность начальника отдела по противодействию распространению потенциально опасных веществ в Интернете. Бывшие сотрудники называют его компетентным специалистом и профессионалом своего дела, писал NEWS.ru.