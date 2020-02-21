В столице сотрудниками ФСБ РФ и ГУЭБиПК МВД РФ задержан президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев. Его подозревают в организации преступного сообщества, преднамеренном банкротстве и других преступлениях.
По версии сыщиков, он занимался отмыванием денег, похищенных из госбюджета. Следствием этой схемы становилось банкротство банка, сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал заявления Минфина США о том, что он занимается отмыванием денег для президента РФ Владимира Путина и его окружения, «бездоказательными обвинениями», писал NEWS.ru.
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