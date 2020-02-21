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66-летний мужчина скончался в Омске при загадочных обстоятельствах. Смерть наступила в карете скорой помощи. Врачи везли его в больницу из дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Известно, что у мужчины были хронические заболевания, а также психические отклонения. Приехавшая бригада медиков диагностировала у него многочисленные травмы, среди которых переломы рёбер, пневмоторакс, ушибы различных частей тела. При этом...