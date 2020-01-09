https://static.news.ru/photo/c7d0a0d4-32e7-11ea-8b68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из квартир жилого комплекса комфорт-класса на территории Приморского района Санкт-Петербурга было обнаружено тело 46-летнего преподавателя одного из именитых высших учебных заведений города медицинской направленности. Покойного обнаружила его жена.

Журналистам стало известно о случившемся в четверг, 9 января.

Женщина обнаружила тело своего покойного мужа двумя днями ранее. Она зашла в квартиру дома на Фермском шоссе и увидела супруга на кухне в крайне странном положении. Преподаватель вуза сидел за обеденным столом, однако не подавал признаков жизни.

Приехавшие на место полицейские зафиксировали на голове покойного ссадину. На стенах квартиры нашли следы крови. Но точные причины смерти педагога в настоящее время неизвестны, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-атташе Минспорта Калининградской области Дмитрий Иванов сообщил, что 54-летний регбист Виктор Корочкин скончался. Он умер после продолжительной болезни.

Корочкин играл за клуб «Слава» и ВВА им. Ю.А. Гагарина. В Калининградской области основал международный турнир «Балтийский шторм».