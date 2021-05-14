Предполагаемый убийца школьницы под Нижним Новгородом сознался

https://static.news.ru/photo/811351ae-b4bf-11eb-ad20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предполагаемый убийца 12-летней школьницы, тело которой было найдено в лесополосе под Нижним Новгородом, Сергей Матюшин сознался в совершении преступления. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Матюшин признал свою вину. Сейчас с ним работают оперативники СК, пишет портал.

Подозреваемый проживает в городе Заволжье, в 50 километрах от места преступления. Его опознала инспектор по делам несовершеннолетних по скриншоту с камер видеонаблюдения. К уголовной ответственности мужчина привлекался за изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Как сообщалось, 13 мая школьница не вернулась домой после школы. В тот же день её тело было найдено в лесополосе близ посёлка Большое Козино Балахнинского района. На теле ребёнка были следы сексуального насилия и ножевые ранения.