Предполагаемый убийца школьницы под Нижним Новгородом сознался

Предполагаемый убийца 12-летней школьницы, тело которой было найдено в лесополосе под Нижним Новгородом, Сергей Матюшин сознался в совершении преступления. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.
Матюшин признал свою вину. Сейчас с ним работают оперативники СК,
Подозреваемый проживает в городе Заволжье, в 50 километрах от места преступления. Его опознала инспектор по делам несовершеннолетних по скриншоту с камер видеонаблюдения. К уголовной ответственности мужчина привлекался за изнасилования и насильственные действия сексуального характера.
Как сообщалось, 13 мая школьница не вернулась домой после школы. В тот же день её тело было найдено в лесополосе близ посёлка Большое Козино Балахнинского района. На теле ребёнка были следы сексуального насилия и ножевые ранения.