Предполагаемого убийцу девочки в Бору подозревают ещё в одной расправе

Появились новые подробности громкого убийства 9-летней девочки под Нижним Новгородом. Выяснилось, что главный подозреваемый в совершении этого преступления в день убийства расправился ещё с одной женщиной.
По информации Пятого канала, 24 сентября мужчина
По предварительным данным, задержанным является бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел Сурков, который недавно освободился из тюрьмы, захотел вернуться к женщине, но получил отказ. В ответ мужчина пригрозил отомстить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тело девятилетней школьницы было найдено в безлюдном месте в районе посёлка. Девочка возвращалась домой из школы, вышла на своей остановке и пошла с каким-то мужчиной в сторону лесополосы. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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