Предполагаемого убийцу девочки в Бору подозревают ещё в одной расправе

https://static.news.ru/photo/64abbb0e-ff0d-11ea-8cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появились новые подробности громкого убийства 9-летней девочки под Нижним Новгородом. Выяснилось, что главный подозреваемый в совершении этого преступления в день убийства расправился ещё с одной женщиной.

По информации Пятого канала, 24 сентября мужчина распивал спиртные напитки с 36-летней знакомой. Позднее её тело обнаружили в квартире на улице Державина в городе Бор. Между посёлком Неклюдово, где обнаружили мёртвую школьницу, и городом Бором всего девять километров. Следователи предполагают, что мужчина мог пройти это расстояние пешком примерно за два часа.

По предварительным данным, задержанным является бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел Сурков, который недавно освободился из тюрьмы, захотел вернуться к женщине, но получил отказ. В ответ мужчина пригрозил отомстить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело девятилетней школьницы было найдено в безлюдном месте в районе посёлка. Девочка возвращалась домой из школы, вышла на своей остановке и пошла с каким-то мужчиной в сторону лесополосы. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.