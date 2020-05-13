Пожилая женщина, лечившаяся от COVID-19, перед выпиской покончила с собой

https://static.news.ru/photo/610e7f34-9560-11ea-a21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Пожилая жительница Ставропольского края, которая успешно вылечилась от коронавирусной инфекции, перед выпиской из больницы покончилась жизнь самоубийством.

Сегодня, 13 мая на Ставрополье произошёл трагический случай, от которого просто сжимается сердце. Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для неё всё, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой, — сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Он добавил, что инцидент произошёл на территории больницы. Ведётся расследование обстоятельств смерти пациента, проводится проверка медицинского учреждения.

Губернатор отметил, что взял ситуацию под личный контроль.

Хочу призвать всех быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом. Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно. Оставаться людьми. Берегите своих близких, — подытожил Владимир Владимиров.

Как писал NEWS.ru ранее, врач из Нью-Йорка Лорна Брин, вылечившаяся от коронавируса, покончила с собой. Отмечается, что у медика не было психических расстройств.