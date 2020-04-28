В США излечившаяся от коронавируса врач покончила с собой

https://static.news.ru/photo/574600da-892b-11ea-a146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ведущий врач отделения неотложной помощи одной из больниц Нью-Йорка Лорна Брин покончила с собой. По словам отца погибшей, женщина работала с заражёнными коронавирусом пациентами и сама вылечилась от инфекции.

Самоубийство медик совершила, когда находилась у родственников в штате Вирджиния.

Лорна пыталась делать свою работу, и она её убила, — заявил изданию New York Times её отец, доктор Филипп Брин.

Dr. Lorna M. Breen, a top emergency room doctor at a Manhattan hospital that treated coronavirus patients, died by suicide on Sunday, according to her father, Dr. Philip C. Breen. âShe tried to do her job," he said, "and it killed her." https://t.co/9eOiEMdkrV — The New York Times (@nytimes) April 27, 2020

Мужчина отметил, что на выздоровление после заражения COVID-19 дочери потребовалось около полутора недель. После этого она вернулась к исполнению обязанностей, однако вскоре руководство отправило её домой. Филипп Брин подчеркнул, что у погибшей не было психических расстройств, однако в последнее время она выглядела «отстранённой» и делилась ужасами, увиденными в больнице в период пандемии.

В Саратовской области суицид совершил пациент, проходивший лечение от коронавируса в одной из больниц и готовившийся к выписке из стационара, писал NEWS.ru.