В США излечившаяся от коронавируса врач покончила с собой

https://static.news.ru/photo/574600da-892b-11ea-a146-fa163e074e61_660.jpgФото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ведущий врач отделения неотложной помощи одной из больниц Нью-Йорка Лорна Брин покончила с собой. По словам отца погибшей, женщина работала с заражёнными коронавирусом пациентами и сама вылечилась от инфекции.
Самоубийство медик совершила, когда находилась у родственников в штате Вирджиния.
Лорна пыталась делать свою работу, и она её убила, — заявил изданию New York Times её отец, доктор Филипп Брин.
Dr. Lorna M. Breen, a top emergency room doctor at a Manhattan hospital that treated coronavirus patients, died by suicide on Sunday, according to her father, Dr. Philip C. Breen. âShe tried to do her job," he said, "and it killed her." https://t.co/9eOiEMdkrV
Мужчина отметил, что на выздоровление после заражения COVID-19 дочери потребовалось около полутора недель. После этого она вернулась к исполнению обязанностей, однако вскоре руководство отправило её домой. Филипп Брин подчеркнул, что у погибшей не было психических расстройств, однако в последнее время она выглядела «отстранённой» и делилась ужасами, увиденными в больнице в период пандемии.
В Саратовской области суицид совершил пациент, проходивший лечение от коронавируса в одной из больниц и готовившийся к выписке из стационара, писал NEWS.ru.