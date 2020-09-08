Пожилая жена Гогена Солнцева пыталась покончить с собой

https://static.news.ru/photo/53209da6-f1e2-11ea-beff-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Терешкович Фото: instagram.com/yekaterinatereshkovich

Пожилая супруга шоумена Гогена Солнцева пыталась покончить с собой. В Сети появилось видео, на котором 65-летняя Екатерина Терешкович балансирует на подоконнике балкона на 7 этаже.

В ролике видно, как женщина в начале что-то говорит в трубку телефона, затем спорит с помещении за своей спиной, после чего кидает трубку, начинает раскачиваться на перилах и истошно кричать.

Оставьте меня в покое! Я и так уже всё сделала! — кричала Терешкович.

Очевидцы происшествия позвонили в полицию.

По данным StarHit, именно в этом многоквартирном доме Терешкович проживает вместе с Гогеном и с ещё одной женщиной, предположительно любовницей шоумена, Лидой.

Ранее NEWS.ru писал, что Солнцев приобрёл место на сельском кладбище среди берёз, расположенное в Брянской области, для своей супруги Екатерины Терешкович. По словам шоумена, его пожилая супруга «заслуживает быть погребённой на таком кладбище». Известно, что Екатерина Терешкович ранее делала операцию по омоложению, чтобы быть привлекательной для своего эпатажного супруга.