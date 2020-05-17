Пожарные Биробиджана спасли из огня щенка

Пресс-служба главка МЧС России сообщила о происшествии в Биробиджане. В городе загорелся деревянный жилой дом. Пожарным удалось спасти из огня трёхмесячного щенка.
Пожарных на тушение деревянного жилого дома вызвали очевидцы. Он был полностью охвачен пламенем. Они же сказали спасателям, что в доме никого нет. Через несколько минут работы пожарный Алексей Петров услышал слабый писк, — отметили представители ведомства.
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Животное надышалось едким дымом и спряталось под досками. Его удалось извлечь. На данный момент с питомцем работают ветеринары.
NEWS.ru передавал ранее, что глава МЧС поздравил российских пожарных с профессиональным праздником.
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