Пожар вспыхнул на нефтяной скважине в Дагестане

https://static.news.ru/photo/9f7496e8-151a-11eb-8bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 05.mchs.gov.ru

В Ногайском районе Дагестана загорелась законсервированная нефтяная скважина. Погибших и пострадавших нет. Для населённых пунктов пожар угрозы не представляет.

Инцидент произошёл неподалёку от населённого пункта Кумбатар. Скважина принадлежит ОАО «Дагбурсервис».

Для тушения пожара на место направлена совместная группировка сил и средств республиканского главка МЧС и Дагестанского военизированного отряда по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов.

В МЧС отметили, что район инцидента засушливый, поэтому предварительно спасатели проводят мероприятия по созданию запаса воды, необходимого для борьбы с огнём, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в жилом квартале Тарик-эль-Джедида на западе Бейрута взорвался резервуар с мазутом. В результате возник крупный пожар. При взрыве получили ранения двое рабочих, ещё несколько человек были госпитализированы с отравлением угарным газом.