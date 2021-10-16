Пожар в здании сборного пункта военкомата в Москве потушили

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Пожар на площади 400 «квадратов» в здании городского сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве потушен. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Помещение, где произошло возгорание, предназначено для переодевания призывников, — сказал он.

Сейчас причины возгорания устанавливаются. По результатам проверки будут предприниматься дальнейшие действия. Сумма ущерба от пожара пока неизвестна.

Ранее в Москве загорелось здание городского сборного пункта военного комиссариата. Огонь возник в здании на Угрешской улице столицы. Сообщалось об открытом горении и активном распространении пламени. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.