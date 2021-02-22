Пожар в санатории под Пензой выгнал постояльцев на мороз

Небольшой, но весьма чувствительный для персонала и отдыхающих пожар произошёл в санатории «Надежда», расположенном в Кузнецком районе Пензенской области. Из здания на мороз пришлось экстренно эвакуировать всех людей.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в пятом часу вечера, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Уже к 17:05 пожар был ликвидирован.
Выгорела одна из комнат площадью 45 квадратных метров. Причина пожара доподлинно неизвестна, её установят специалисты.
В Пензенской области, согласно данным Гидрометцентра, днём 22 февраля было от −11 до −14 градусов. Вечером температура воздуха начала быстро понижаться, в ночные часы в регионе ожидается −31–34 градуса.
Несмотря на чрезвычайную ситуацию в виде пожара и последовавшей эвакуации на улицу, пострадавших среди постояльцев санатория нет.
Ранее NEWS.ru писал, что в ночь на 22 февраля в Хабаровском крае в результате пожара в жилом доме погиб 11-летний мальчик.