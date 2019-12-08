https://static.news.ru/photo/3669d1b0-198d-11ea-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Возгорание в гостиничном комплексе «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Подмосковья локализовано. Площадь огня достигла 1050 квадратных метров, сообщили в пресс- службе МЧС России.

Тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания: оно деревянное и разноуровневое — в два и три этажа. Произошло частичное обрушение кровли мансарды.

По уточнённым данным, источником возгорания стал магазин при гостинице, передаёт ТАСС .

Как писал NEWS.ru, на момент начала пожара в гостинице находились 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 29 человек. Судьба одного человека пока неизвестна. Предполагается, что он мог выселиться из гостиницы раньше.