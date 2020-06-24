Пожар в кафе произошёл в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/c37381da-b629-11ea-b2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На старом Арбате в одном из кафе произошёл пожар. Загорелись жировые отложения. Никто не пострадал.

Улица Арбат, дом 4, строение 1. Вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе, частично горел утеплитель, — рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС журналистам РИА Новости.

Общая площадь возгорания составила около пяти погонных метров.

NEWS.ru писал, что в Москве начали выявлять в усиленном режиме шашлычников, которые используют мангалы в неположенных местах, а также тех, кто несанкционированно поджигает сухую растительность. Личный состав МЧС был переведён на усиленный режим работы после установления в столице жаркой погоды. Ведомство организовало плановые осмотры поднадзорных территорий и выезды для выявления сжигания отходов.