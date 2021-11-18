Пожар произошёл в инновационном центре «Сколково» в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Певица Марина Хлебникова находится в тяжёлом состоянии после пожара в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве. Она госпитализирована в НИИ Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением продуктами горения, сообщает телеканал «360».

Врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжёлое, но стабильное, — цитирует издание знакомого с ситуацией собеседника. Певица находится в реанимации, она подключена к аппарату ИВЛ. На момент возникновения пожара в квартире...