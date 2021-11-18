Пожар произошёл в инновационном центре «Сколково» в Москве
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
07:48, 19 ноября 2021
Территория Инновационного центра «Сколково»Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
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Пожар произошёл в научно-техническом комплексе по разработке новых технологий «Сколково» в Москве. Загорелась одна из лабораторий, сообщения о пострадавших не поступало, пишет ТАСС.
Лаборатория загорелась в инновационном центре «Сколково». Людей внутри нет, — рассказал собеседник издания.
Площадь лаборатории составляет порядка 100 квадратных метров, в помещении находятся полимерные материалы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в квартире певицы Марины Хлебниковой произошёл пожар. Артистку с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали в НИИ Склифосовского. По предварительным данным, она могла уснуть с сигаретой в руках.