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Пожар произошёл в инновационном центре «Сколково» в Москве

07:48, 19 ноября 2021
Пожар произошёл в инновационном центре «Сколково» в Москве Территория Инновационного центра «Сколково» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
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Пожар произошёл в научно-техническом комплексе по разработке новых технологий «Сколково» в Москве. Загорелась одна из лабораторий, сообщения о пострадавших не поступало, пишет ТАСС.

Лаборатория загорелась в инновационном центре «Сколково». Людей внутри нет, — рассказал собеседник издания.

Площадь лаборатории составляет порядка 100 квадратных метров, в помещении находятся полимерные материалы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в квартире певицы Марины Хлебниковой произошёл пожар. Артистку с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали в НИИ Склифосовского. По предварительным данным, она могла уснуть с сигаретой в руках.

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