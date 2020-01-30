Возгорание произошло в административном здании на Волгоградском проспекте.
По данным источника NEWS.ru в экстренных службах, предполагается, что пожар начался в электрощитовой, которая находится в подвале. Также на первом этаже наблюдается задымление.
Источник добавил, что из здания эвакуированы все люди.
Ранее NEWS.ru писал, что в МГУ на Воробьёвых горах произошло задымление. Сотрудников и студентов эвакуируют из здания. По некоторым данным, дым идёт из вентиляционной шахты.
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