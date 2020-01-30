https://static.news.ru/photo/5f889614-4352-11ea-b3ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание произошло в административном здании на Волгоградском проспекте.

По данным источника NEWS.ru в экстренных службах, предполагается, что пожар начался в электрощитовой, которая находится в подвале. Также на первом этаже наблюдается задымление.

Источник добавил, что из здания эвакуированы все люди.

Ранее NEWS.ru писал, что в МГУ на Воробьёвых горах произошло задымление. Сотрудников и студентов эвакуируют из здания. По некоторым данным, дым идёт из вентиляционной шахты.