Кадры с моментом падения выброшенного отцом из окна малыша попали в Сеть

Момент падения выброшенного отцом из окна малыша попал на видео камер наблюдения. Они зафиксировали трагедию, которая произошла в столице на улице Шумилова. Об этом передаёт 5-tv.ru.

Также очевидцы сообщают, что мужчина некоторое время ещё наблюдал за домом, после того как совершил преступление, и затем скрылся .

Однако мужчину задержали уже сегодня утром. Правоохранителям ещё придётся выяснить мотивы отца, которые привели к таким странным действиям.

Ранее стало известно, что в Москве отец выкинул ребёнка с пятого этажа и сбежал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по установлению и задержанию причастного лица.

Ещё стали известны подробности инцидента с выброшенным из окна ребёнком. Трёхлетний мальчик, выброшенный отцом из окна на пятом этаже, до приезда скорой помощи находился в сознании. Он жаловался на боль сначала прохожим, а потом и прибывшим на место происшествия медикам.