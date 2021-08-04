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Появилось видео с места в Москве, где отец выбросил сына из окна 5-го этажа

04:47, 05 августа 2021
Появилось видео с места в Москве, где отец выбросил сына из окна 5-го этажа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Видеозапись с улицы Шумилова в Москве, где ребёнок упал из окна квартиры на пятом этаже, опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что место происшествия огорожено, там ведут работы сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что московская полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого ребёнок упал с высоты пятого этажа. Инцидент произошёл вечером 4 августа. Трёхлетний мальчик с травмами, характерными для падения с высоты, был обнаружен возле дома.

По предварительной версии, ребёнка выбросил с балкона его собственный отец, после чего мужчина скрылся.

Состояние ребёнка медики оценивают как тяжёлое. Местонахождение его отца устанавливается.

В связи с произошедшим столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мальчик жил с бабушкой. Пьяный отец — мужчина 1996 года рождения — пришёл к ним в гости. В результате возникшей ссоры он выбросил сына с пятого этажа.

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